Manchester United: Früheres Ausnahmetalent kämpft ums sportliche Überleben

Tuanzebe heuerte bereits in frühster Kindheit in Manchester an. Zehn Jahre lang durchlief der Verteidiger die Jugendabteilung des englischen Traditionsvereins, bevor er 2015 in den Profikader aufstieg. Im selben Jahr verlieh ihm sein Klub die Auszeichnung Jimmy Murphy Young Player of the Year – eine imposante Laufbahn war geebnet.

In Uniteds erster Mannschaft konnte sich Tuanzebe aber nie so recht durchsetzen. Seinem Debüteinsatz am 29. Januar 2017 sollten nur noch wenige Premier-League-Auftritte im Trikot Manchesters folgen. Zwischen 2018 und 2022 wurde der Rechtsfuß dann mehrmals an Aston Villa ausgeliehen.

Der erhoffte Durchbruch blieb in Birmingham jedoch aufgrund diverser Verletzungen aus. Nach einer weiteren gescheiterten Ausleihe zur SSC Neapel zog United im Juli letztlich die Reißleine und ließ Tuanzebes Vertrag auslaufen.