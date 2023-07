Manchester United geht bei Kolo Muani in die Offensive

Die Red Devils haben die Mittelstürmer-Position als eine der größten Baustellen im aktuellen Kader identifiziert. Die Wunschlösung für dieses Problem hört eigentlich auf den Namen Harry Kane (29). Tottenham Hotspur lässt sein Vereinsidol jedoch nicht so einfach ziehen. In Manchester schwenkt man daher womöglich um.

Die Plattform Football Insider brachte in Erfahrung, dass United kürzlich bei Eintracht Frankfurt angeklopft hat, um die Möglichkeit eines Kolo-Muani-Transfers in diesem Sommer zu erfragen. Die Hessen sollen im Falle eines Verkaufs aber mindestens 100 Millionen Euro für den Angreifer fordern. Viel günstiger als bei Kane käme United bei diesem Geschäft also nicht weg.

Randal Kolo Muani: Die Eintracht will ihn "nicht verlieren"

Darüber hinaus steht noch in den Sternen, ob Kolo Muani Frankfurt in diesem Sommer überhaupt verlässt. Der Vizeweltmeister besitzt am Main noch einen Vertrag bis 2027. Durch das Fehlen einer Ausstiegsklausel hält die Eintracht zudem alle Zügel in der eigenen Hand.