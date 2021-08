Manchester United : Manchester United gibt Axel Tuanzebe erneut per Leihe ab

Manchester United gab die Vertragsverlängerung mit Axel Tuanzebe bekannt. Der neue Kontrakt besitzt bis zum Jahr 2023 Gültigkeit. Das Arbeitsverhältnis kann unter Umständen sogar bis 2024 ausgedehnt werden. In der nächsten Saison wird der Verteidiger aber an Aston Villa verliehen. In Birmingham dürfte er sich mittlerweile wie zu Hause fühlen.