Manchester United: Harry Maguire nennt Gründe für Leistungsabfall

Die hohe Qualitätsdichte in der United-Defensive erschwere es außerdem, permanent zum Zug zu kommen. "Ich glaube, wir haben vier oder fünf internationale Top-Innenverteidiger im Verein und der Wettbewerb um die Plätze ist wirklich hart", verdeutlichte Maguire.

Manchester United: Körperliche Probleme bremsten Harry Maguire aus

Darüber hinaus räumte der Abwehrspieler ein, in seiner schwierigen Phase mit Fitnessproblemen gekämpft zu haben.

"Ich hatte letztes Jahr zwei oder drei Gelegenheiten, eine Reihe von Spielen zu absolvieren und ich bin dabei krankheitsbedingt eingebrochen, zweimal fiel ich verletzungsbedingt aus. Deshalb habe ich nie den Rhythmus gefunden, nie die Spiele gemacht, in denen ich mich dem Trainer beweisen konnte. Das habe ich jetzt", bekräftigte Maguire.

Am vergangenen Samstag stand der einstige Kapitän zum achten Mal in Folge für die Red Devils in der Startformation. Über Rhythmusprobleme dürfte er derzeit also nicht klagen.

Verwendete Quellen

