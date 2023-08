Manchester United: Zwei Bundesliga-Stars und ein Ex-Schalker auf dem Zettel

Auf dem Nachrichtendienst Twitter/X vermeldete der Transferexperte Fabrizio Romano unter der Woche, dass Benjamn Pavard (27, FC Bayern), Jean Clair Todibo (23, OGC Nizza) und Edmond Tapsoba (24, Bayer Leverkusen) als Kandidaten in Manchesters gehandelt werden.

Der italienische Journalist berichtete zudem, es habe bereits erste Gespräche zwischen United und Todibo gegeben, der in der Saison 2019/2020 an den FC Schalke ausgeliehen war. Beim OGC Nizza zählte der Innenverteidiger in der Vorsaison zu den absoluten Stammspielern, weshalb sein Klub nur wenig Interesse an einem Verkauf zeigen dürfte.

Manchester United: Benjamin Pavard vor der Unterschrift?

Ganz anders könnte es sich bei Benjamin Pavard verhalten. Zwischen ihm und Manchester soll es schon zu konkreten Verhandlungen gekommen sein. Der Franzose hat den Bossen des FC Bayern überdies längst seinen Wechselwunsch mitgeteilt.