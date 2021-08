Manchester United : Manchester United bereit für Leihe: Wer bekommt Brandon Williams?

Sky Sports berichtet, dass sich Zweitligist Norwich City in fortgeschrittenen Gesprächen mit Manchester United in Bezug auf eine Ausleihe von Williams befindet.

Die Canaries haben dabei anscheinend ein gutes Timing bewiesen. Während der FC Southampton und Newcastle United in der jüngeren Vergangenheit mit demselben Bestreben wenig Erfolg hatten, könnte Norwich den Deal perfekt machen.

Ein Grund dafür ist Diogo Dalot, der nach seiner Leihzeit beim AC Milan in bestechender Form ist. Coach Solskjar ließ am letzten Wochenende gegen Leeds (5:1) zwar Aaron Wan-Bissaka auf rechts ran, hat mit Dalot aber einen starken Ersatz in der Hinterhand.

Die Abgabe von Brandon Williams stellt damit keinen so großen Verlust mehr dar. Der 20-Jährige soll Norwich City beim Aufstieg in die Premier League unterstützen. Das Team von Daniel Farke schaffte dieses Kunststück zuletzt 2019, bevor es ein Jahr später erneut in die zweite Liga abstürzte.