Manchester United buhlt um Unterschrift von Youngster, der beim BVB als Bellingham-Erbe gehandelt wurde

Manchester United hat turbulente Wochen hinter sich, läuft den Erwartungen in der Premier League meilenweit hinterher. Immerhin könnte es bald gute Nachrichten von der Vertragsfront geben.

Die Verantwortlichen des Rekordmeisters halten große Stücke auf Hannibal und arbeiten daher übereinstimmenden englischen Medienberichten zufolge an einer Verlängerung seines Vertrags. Ein neuer Deal soll wahrscheinlich sein.

Neben Torschütze Fernandes lief im Turf Moor erstmals von Beginn an Hannibal Mejbri (20) auf. Der tunesische Nationalspieler zeigte eine gute Leistung, deutete an, dass er bei den Red Devils dauerhaft den Sprung schaffen kann. Trainer Erik ten Hag soll ein Fan des Tunesiers sein.

Manchester United erkämpfte sich am vergangenen Wochenende einen Arbeitssieg beim FC Burnley. Das goldene Tor gegen den Aufsteiger schoss Bruno Fernandes. Für die Red Devils drei enorm wichtige Punkte, nachdem man die zwei Partien zuvor verloren hatte.

Hannibal kam vom AS Monaco

Hannibals aktueller Vertrag läuft bis 2024, kann dank einer Klausel aber durch den Verein um eine Spielzeit verlängert werden. Der 20-Jährige war 2019 für knapp fünf Millionen Euro aus der Jugendabteilung des AS Monaco nach Manchester gewechselt, in der vergangenen Saison war er an Birmingham City verliehen.

Hannibal wurde beim BVB als Bellingham-Erbe gehandelt

Um das große Potenzial Hannibals weiß nicht nur Manchester United, auch Borussia Dortmund soll große Stücke auf den Tunesier erhalten. Laut der Tageszeitung Manchester Evening News zeigte der BVB im Transfer-Sommer 2023 Interesse an einer Zusammenarbeit.

Die Verantwortlichen sollen in dem tunesischen Nationalspieler einen möglichen Nachfolger für Jude Bellingham gesehen haben, der die Schwarzgelben für bis zu 133 Millionen Euro Ablöse zu Real Madrid verlassen hat.

Für sein Mittelfeld verpflichtete der Vizemeister letztendlich nicht Hannibal, sondern holte Marcelo Sabitzer (29, FC Bayern München) und Felix Nmecha (22, VfL Wolfsburg).

