Manchester United kassiert überraschende Abfuhr von Teenager

Evan Ferguson (18) zählt in dieser Saison zu den Shootingstars der Premier League. Der Stürmer von Brighton & Hove Albion spielte sich unter anderem in den Fokus von Manchester United. Einen Wechsel im Sommer soll der Überflieger derzeit aber ablehnen.

Wie das britische Boulevardblatt The Sun berichtet, will Ferguson vorerst in Brighton bleiben, weil er an der Südküste Englands ausreichend Spielzeit für seine weitere Entwicklung erhielte. Der Ire kommt in dieser Saison auf 16 Profieinsätze, bei denen er sieben Tore selbst erzielte und drei weitere Treffer auflegte.

Diese Torgefahr will sich laut der Plattform Football Insider vor allem Manchester United zunutze machen. "United hat Scouts geschickt, um Ferguson zu beobachten, während sie sich darauf vorbereiten, ihn am Ende der Saison aus dem Amex wegzulocken", heißt es auf der Website.

FC Chelsea zeigt ebenfalls Interesse an Ferguson

Neben Manchester United sollen auch Tottenham Hotspur und der FC Chelsea Interesse an Evan Ferguson bekundet haben. Die Blues hätten im Tauziehen um den Angreifer mit Headcoach Graham Potter (47) zudem ein echtes Ass im Ärmel.