Manchester United : Manchester United knackt Auswärts-Rekord der "unbesiegbaren" Gunners

Vor Manchester hielt Arsenal diesen Rekord mit 27 Auswärtsspielen ohne Niederlage. Die Gunners stellten ihn in der Saison 2003/2004 auf. Am Ende der Spielzeit holten "The Invincibles" ("Die Unbesiegbaren") die englische Meisterschaft an die Themse. Ein gutes Omen also für die Fans von ManUnited.