Flamengo will ihn kaufen : Manchester United: Kommt Andreas Pereira nicht mehr zurück?

Andreas Pereira konnte seine zweifelsfrei hervorragenden Anlagen seit seinem Wechsel in die Jugendabteilung von Manchester United nicht konstant genug abrufen. Die Red Devils sind nun bereit, den Brasilianer endgültig abzugeben.

Andreas Pereira war vor zehn Jahren von PSV Eindhoven in den Nachwuchs des englischen Rekordmeisters gewechselt, drei Jahre später schaffte er den Sprung zu den Profis. Dauerhaft durchsetzen konnte sich der im belgischen Duffel geborene Offensivspieler in der Premier League allerdings nicht. Auch wenn er auf 45 Spiele in Englands Eliteklasse kommt.

Auf seinen Leihstationen beim FC Granada, in Valencia und bei Lazio Rom war er weitgehend als Stammspieler unterwegs - ebenso wie bei Flamengo Rio de Janeiro, wo er seit dem vergangenen Sommer auf Leihbasis unter Vertrag steht.