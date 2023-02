Manchester United kurz vor Verlängerung mit Shootingstar

Alejandro Garnacho (18) war bis vor wenigen Monaten noch ein unbeschriebenes Blatt. Seit seinem Durchbruch bei Manchester United ist der Teenie aber in aller Munde. Aus diesem Grund wollen die Red Devils so schnell wie möglich mit ihm verlängern.

United hat Garnacho einen neuen Fünfjahresvertrag vorgelegt, der dem Youngster knapp 33.000 Euro pro Woche und somit einer Vervierfachung seines jetzigen Gehalts einbringt. Wie die AS berichtet, stehen die Parteien kurz vor einer Einigung. Zuvor hatte Garnacho eine Offerte abgelehnt, die "nur" ca. 22.000 Euro an Wochenlohn in sich vereinte.

Der Flügelstürmer zählt seit Mitte November des letzten Jahres zum erweiterten Stamm Manchesters. Am 13.11. gelang ihm beim Auswärtsspiel gegen den FC Fulham (2:1) der Lastminute-Siegtreffer. Im anschließenden Match gegen Aufsteiger Nottingham Forest skandieren die eigenen Fans schon "Viva Garnacho" und sichteten damit den populären Song "Viva Ronaldo", der dem abgewanderten Cristiano Ronaldo (37) gewidmet war, um.

Alejandro Garnacho: Manchester United sticht Interessenten aus

Den neuen Fanliebling zu halten, nahm im Old Trafford zuletzt den größten Stellenwert ein. Zumal Alejandro Garnacho in das Visier zahlreicher Topteams wie Juventus Turin und Real Madrid geraten ist.