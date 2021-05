Kehrtwende im Vertragspoker? : Manchester United legt Paul Pogba 93-Mio-Angebot vor

Paul Pogbas Vertrag bei Manchester United läuft in 13 Monaten aus. Lange Zeit roch es nach einer Trennung zum Saisonende. Doch die Red Devils haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, den Franzosen langfristig im Old Trafford halten zu können und legen ein hoch dotiertes Angebot auf den Verhandlungstisch.

Mino Raiola hatte im Winter eine Vertragsverlängerung von Pogba bei Manchester United noch ausgeschlossen. Sein Schützling sei nicht glücklich. Manchester müsse ihn verkaufen, sonst drohe 2022 ein ablösefreier Abschied, so der Spielervermittler gegenüber TUTTOSPORT.

Mittlerweile hört sich Raiolas Tonfall etwas anders an. Jüngst erklärte er gegenüber der Sporttageszeitung AS: "Pogba war immer nur an einer Sache interessiert, die Champions League zu gewinnen, Titel, das ist sein Ziel. Und wir werden sehen, ob das bei United oder bei anderen großen europäischen Klubs möglich ist."

Manchester United glaubt offenbar an eine Kehrtwende und eine langfristige Zukunft mit Pogba. Laut TODOFICHAJES bieten die Red Devils Pogba einen neuen Vierjahresvertrag mit einem Wochengehalt von 450.000 Euro an.

Das entspricht einem Jahressalär von knapp 23,5 Millionen Euro. Hochgerechnet auf die gesamte Vertragslaufzeit könnte der französische Nationalspieler sich mit seiner Unterschrift knapp 93 Millionen Euro sichern.