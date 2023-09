Manchester United macht beim FC Bayern Ersatz für Jadon Sancho ausfindig

Serge Gnabry beim FC Bayern fest eingeplant

Gnabry ist bei den Bayern integraler Bestandteil, steht aber auch immer mal wieder heftig in der Kritik. In einer herausragenden Verfassung wie Nationalmannschaftskollege Leroy Sane befindet sich der 28-Jährige mit Sicherheit nicht. Zumindest nach aktuellem Stand ist es allerdings äußerst unwahrscheinlich, dass der FCB seinen Flügelstürmer ziehen lassen wird.

Vor gar nicht allzu langer Zeit hatte Gnabry betont, dass er sich bei den Bayern außerordentlich wohlfühle. Zudem ist sein Vertrag noch bis 2026 datiert, es besteht also von keiner Seite aus Eile bezüglich einer möglichen Veränderung.

FC Bayern: Thomas Tuchel hält sehr viel von Serge Gnabry

Darüber hinaus ist Bayern-Trainer Thomas Tuchel mit einer Art Liebeserklärung an Gnabry in Erscheinung getreten: "Serge hat alles, was man braucht, wenn man eine Mannschaft auf allerhöchstem Niveau basteln will. Von daher kann man als Trainer froh sein, ihn zu haben."

Verwendete Quellen

fichajes.net