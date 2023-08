Mason Greenwood: Besiktas arbeitet an ungewöhnlichem Transfer

Wie es mit Mason Greenwood nach seinem Aus bei Manchester United weitergeht, ist nach wie vor offen. Der ehemalige englische Nationalstürmer steht zwar bis 2025 beim Rekordmeister unter Vertrag, hat aber keine Zukunft im Old Trafford.

Dass der Stürmer nicht mehr für die Red Devils auflaufen wird, wurde von Seiten des Vereins unlängst kommuniziert. Greenwood wurde zuletzt mit einem Wechsel nach Albanien in Verbindung gebracht. Zudem wurde sein Name beim AS Rom gehandelt.

AS Rom und Mourinho lehnten ab

Die Giallorossi und Trainer Jose Mourinho dementierten aber Interesse an einer Zusammenarbeit. Medienberichten zufolge denkt der 21-Jährige Stürmer darüber nach, seine professionelle Laufbahn zu beenden.

Besiktas zeigt Interesse an United-Stürmer

Womöglich geht es für den Angreifer aber auch am Bosporus weiter. Laut inews.co.uk zeigt Besiktas Istanbul Interesse an einer Zusammenarbeit.