Solskjaer-Nachfolger? : Manchester United: Meistermacher Antonio Conte stünde zur Verfügung

Antonio Conte ist seit seinem Abgang im Sommer bei Inter Mailand noch immer ohne Job. Trotz einiger Gespräche konnte er sich bislang mit keinem Verein auf eine Zusammenarbeit einigen. Bei einem ganz bestimmten Klub in England würde er aber wohl sofort zuschlagen.

Und auch in England konnte er mit dem FC Chelsea eine Meisterschaft (2017) und einen Pokalsieg (2018) feiern. Die Premier League soll auch nun wieder sein erklärtes Ziel sein.

Der Italiener ist ein sehr ehrgeiziger Trainer und strebt bei seinen Stationen immer das Maximum an. Mit Inter Mailand gewann Conte zuletzt die italienische Meisterschaft, was dem Klub seit elf Jahren nicht mehr gelungen war.

Mit den Hotspur hatte der 52-Jährige im Sommer verhandelt. Die Gespräche wurden aber abgebrochen, weil Conte zu wenig Potenzial in der Mannschaft sah, um seine Trophäensammlung zu erweitern.

Di Marzio weiß um Contes erlesenen Geschmack und ist sich sicher, dass daher aktuell nur ein Job auf der Insel für ihn infrage käme. "Ich glaube, er würde nur zustimmen, wenn, sagen wir mal, Manchester United anruft."

Die Red Devils verloren am Dienstagabend in der Champions League unglücklich mit 1:2 bei den Young Boys Bern. Ole Gunnar Solskjaer verlor damit sieben seiner elf Partien in der Königsklasse als Trainer von Manchester United. Sollte der Norweger mit seinem Team erneut nicht über die Gruppenphase hinauskommen, könnte sein Posten anschließend neu besetzt werden.