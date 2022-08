Premier League Manchester United mit spektakulärem Angebot für Antony abgeblitzt



Andre Oechsner

Auf der Zielgeraden des Transfersommers wird es um Manchester United noch mal richtig hitzig. Die Entscheidungsträger im Theatre of Dreams lassen die Personalie Antony wieder aufflammen, scheitern aber zunächst mit einem sehr hohen Angebot.

Foto: / Getty Images

Manchester United ist offenbar beim nächsten Versuch, Antony an Bord zu holen, von Ajax Amsterdam zurückgewiesen worden. Der Traditionsklub aus der Grachtenstadt scheint sich auch nicht für eine Mega-Summe von seinem Offensivjuwel trennen zu wollen. Laut einer Meldung des Portals The Athletic hat United am Mittwoch eine Offerte in Höhe von satten 80 Millionen Euro für Antony abgegeben. Der erneute Versuch des englischen Rekordmeisters lässt Ajax aber wieder kalt, das Angebot wurde abgelehnt.

Der neue United-Trainer Erik ten Hag ist großer Antony-Fan, den 22-Jährigen kennt er aus gemeinsamen Tagen in Amsterdam bestens und möchte ihn daher unbedingt in seiner Mannschaft haben, die schon nach den ersten zwei Spielen in der Premier League stark angeschlagen wirkt.

Manchester United hakt Antony-Deal langsam ab In der Chefetage soll man sich inzwischen allerdings wenig optimistisch zeigen, dass es bis Ende der Transferphase in gut zwei Wochen tatsächlich gelingen wird, Antony zu verpflichten. Ajax möchte den Flügelstürmer, der seit seinem Wechsel von Sao Paulo im Jahr 2020 in 57 Spielen 18 Tore erzielt hat, unbedingt halten. United ist derweil nicht bereit, ein höheres Angebot als das von dieser Woche abzugeben.