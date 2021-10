Manchester United : Manchester United muss lange auf Raphael Varane verzichten

Richtig jubeln konnte Varane über den erstmaligen Gewinn der Nations League also nicht. Beim 2:1 gegen Spanien ist der 28-Jährige unmittelbar vor der Halbzeit aus dem Spiel genommen worden. Auf United wartet in den kommenden Wochen indes ein hartes Programm.

Manchester United muss in der nächsten Zeit ohne Raphael Varane auskommen. Laut Angaben des englischen Rekordmeisters hat sich der Innenverteidiger im Finale der Nations League eine Muskelverletzung in der Leiste zugezogen und wird daher einige Wochen fehlen.

In den nächsten drei Wochen misst sich United in der Champions League zweimal mit Atalanta Bergamo und der Premier League mit Leicester City, dem FC Liverpool sowie Tottenham Hotspur. In allen Begegnungen muss United auf Varane verzichten.