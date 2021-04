Manchester United : Manchester United: Nachwuchsstürmer winkt Debüt in der Europa League

Ole Gunnar Solskjaer hat den Nachwuchsstürmer Anthony Elanga für das Viertelfinalhinspiel in der Europa League gegen den FC Granada in sein Aufgebot berufen. Bei Manchester United ist man begeistert von dem jungen Angreifer.

Manchester United hält große Stücke auf Anthony Elanga. Das ist spätestens nach seiner langfristigen Vertragsverlängerung im März bekannt. Für das Europa-League-Spiel am Donnerstagabend gegen den FC Granada steht der 18-Jährige im Aufgebot der Profis.

"Er ist ein aufregender Spieler und hat in der letzten Saison einige tolle Tore für die U18 erzielt", sagte United-Nachwuchsleiter Nick Cox im September vergangenen Jahres, als Elanga mit dem "Jimmy Murphy Award" ausgezeichnet wurde, der vereinsintern an den besten Nachwuchsspieler verliehen wird.

Elanga kommt in der laufenden Saison für die zweite United-Mannschaft auf acht Tore und drei Vorlagen in 16 Pflichtspielen. Der Schwede wird bereits seit einigen Jahren in der Akademie der Red Devils ausgebildet.