Manchester United: Neuer Vertrag für Erfolgscoach Erik ten Hag geplant

Manchester United ist unter Trainer in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Erik ten Hag (53) soll langfristig das Zepter im Old Trafford schwingen. Dem Trainer winkt bereits jetzt eine Vertragsverlängerung.

Erik ten Hag heuerte im vergangenen Juli nach fast fünf Jahren in Diensten von Ajax Amsterdam bei Manchester United an. Der Rekordmeister hatte zuvor die Champions League-Qualifikation verpasst und mit Cristiano Ronaldo einen unzufriedenen Weltstar in seinen Reihen.

Der portugiesische Ausnahmespieler wollte die Red Devils verlassen, weil er unbedingt weiter in der Champions League auflaufen wollte. United ließ den Angreifer zunächst nicht gehen. Monate später, nach dem Skandalinterview des Superstars, wurde Cristiano Ronaldo vom Hof gejagt.

Ten Hag überstand den Machtkampf mit CR7, der unter dem Niederländer mehrfach auf der Bank gesessen hatte, als Sieger. Sportlich weiß Hag ebenfalls überzeugen. Er gewann 15 seiner bisherigen 26 Premier League Spiele, der Rekordmeister belegt den dritten Tabellenplatz.