Konkurrenz für FC Barcelona : Manchester United nimmt Dani Olmo ins Visier

Der FC Barcelona wollte Dani Olmo (23) in der vergangenen Transferperiode von RB Leipzig verpflichten, scheiterte aber mit seinen Bemühungen. Nun macht auch Manchester United dem Spanier schöne Augen.

Laut der Sporttageszeitung Marca haben die Red Devils den spanischen Nationalspieler für die neue Saison als möglichen Neuzugang auf ihren Zettel gesetzt. Sportdirektor John Murtough soll den Flügelstürmer von RB Leipzig regelmäßig beobachten lassen.

Manchester United hatte in der vergangenen Transferperiode in Jadon Sancho (21, Borussia Dortmund) bereits einen neuen Flügelstürmer verpflichtet. Zudem kamen Cristiano Ronaldo (36, Juventus Turin) und Raphael Varane (28, Real Madrid) neu ins Old Trafford.