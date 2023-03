Manchester United nimmt Ex-Bayern-Juwel ins Visier

In Utrecht zählt Booth, der beim FC Bayern sowohl im Nachwuchsbereich als auch in der 2. Mannschaft auf seine Chance lauerte, seit Oktober letzten Jahres zum Stammpersonal. Mit seinen zwei Toren avancierte er in der Erendivisie im November sogar zum Spieler des Monats.

Wie De Telegraaf berichtet, könnte Booth aber schon bald mit anderen Teams auf Trophäen-Jagd gehen. Nach Informationen der niederländischen Tageszeitung haben Ajax Amsterdam und PSV Eindhoven Kontakt mit den Beratern des US-Amerikaners aufgenommen.

Laut der Daily Mail ist Manchester United ebenfalls an Booth interessiert. Coach Erik ten Hag (53) heuerte erst im letzten Sommer im Old Trafford an. Zuvor arbeitete er in seinem Heimatland und betreute dort neben Ajax Amsterdam auch den FC Utrecht. Diese Verbindung könnte United einen Vorteil im Buhlen um Booth verschaffen.

Verwendete Quellen: Sport Bild, de Telegraaf