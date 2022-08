Premier League Manchester United plant nächstes Monster-Angebot für Antony

Manchester United macht im schwindelerregenden Poker um Wunschspieler Antony nicht schlapp. Im Gegenteil: eine nächste gigantische Offerte ist in Planung.

In den nächsten Tagen könnte im Poker um Antony die nächste Stufe gezündet werde, und die hätte es durchaus in sich. Sky Sports News zufolge ist der englische Rekordmeister bereit, ein Angebot in Höhe von 94 Millionen Euro inklusive aller möglichen Zusatzleistungen abzugeben.

Dem Bericht zufolge hofft United darauf, den Deal noch in dieser Woche abschließen zu können. Der hängt eigentlich nur noch an Ajax Amsterdam. Antonys Klub ist momentan nicht empfänglich für einen Verkauf, was die nächste aberwitzige Offerte aber durchaus ändern könnte.