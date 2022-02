Trotz gutem Punkteschnitt : Manchester United: Ralf Rangnick als Langzeitcoach? Es sieht nicht gut aus

Ralf Rangnick fungiert derzeit als Interimstrainer von Manchester United. In den vergangenen Wochen wurde mehrfach spekuliert, dass er langfristig auf der Trainerbank der Red Devils Platz nehmen könnte. Die Chancen dafür stehen allerdings nicht gut.

Nach Informationen von Forbes sucht man den 63 Jahre alten Deutschen vergeblich auf der Liste der Cheftrainer-Kandidaten zur neuen Spielzeit. Die Verantwortlichen des englischen Rekordmeisters planen dem Vernehmen nach auch nicht, Rangnick noch ein Angebot vorzulegen.

Rangnick hat besseren Punkteschnitt als Solskjaer

Ralf Rangnick stieg Anfang Dezember als Nachfolger von Ole Gunnar Solskjaer als Interimstrainer im Old Trafford ein. Sein Trainervertrag endet am 30. Juni. im Anschluss soll er als Berater des Vereins in Erscheinung treten.