Manchester United: Schlechte Nachrichten für Alejandro Garnacho

Garnacho fällt dem argentinischen Sportnetzwerk zufolge vorerst aus. Eigentlich sollte der 18-Jährige in den kommenden Länderspielen erstmals für die Albiceleste auflaufen.

Erik ten Hag erklärte nach der Partie, die Verletzung Garnachos sei "nicht so schwerwiegend". Doch die Entwarnung des United-Trainers kam offenbar zu früh. TyC Sports zufolge hat sich Garnacho schwerer als zunächst erwartet verletzt.

Alejandro Garnacho verletzte sich beim torlosen Remis von Manchester United gegen den FC Southampton am vergangenen Wochenende. Der junge Flügelspieler musste den Platz vorzeitig verlassen.

Die Spiele des amtierenden Weltmeisters gegen Panama und Curaçao am 23. bzw. 28. März müssen nun allerdings ohne den Shootingstar stattfinden. Garnacho wurde in Madrid geboren, bis zur U18 lief er international für Spanien auf.

Im März 2022 erfolgte der Verbandswechsel. Für die argentinische U 20 erzielte in vier Spielen vier Tore und deutete seine große Qualität bereits an. Bei Manchester United schaffte Garnacho in den vergangenen Monaten unter Trainer ten Hag seinen Durchbruch, absolvierte bereits 29 Spiele für die erste Mannschaft.

Verwendete Quellen: TyC Sports