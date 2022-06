Premier League Manchester United setzt Brandon Williams auf die Verkaufsliste

Brandon Williams (21) spielt in den Plänen von Trainer Erik ten Hag für Manchester United Medienberichten zufolge keine große Rolle. Der Linksverteidiger soll verkauft werden.

Brandon Williams wird nach Informationen der Tageszeitung The Sun die Freigabe erhalten, sollten mindestens zehn Millionen Pfund Ablöse für den englischen U21-Nationalspieler, der in der vergangenen Saison an Norwich City verliehen war, fließen.

Williams, der seit Kindheitstagen bei bei den Red Devils ausgebildet wurde, besitzt beim englischen Rekordmeister noch einen Vertrag bis 2024. Auf Teufel komm raus erfüllen will er diesen allerdings nicht.

"Ich möchte auf meine Karriere zurückblicken und sagen können, dass ich Hunderte von Spielen auf höchstem Niveau in der Premier League gespielt habe", berichtete der 21-Jährige jüngst. Ob er diese für Norwich, Manchester United oder einen anderen Verein absolviert haben werde, sei ihm egal.