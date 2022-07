Premier League Angebot möglich: Manchester United trifft sich wegen Benjamin Sesko

United sucht auf dem Markt nach mindestens einem neuen Stürmer, vorzugsweise sollen es sogar zwei werden. Eine Absage kassierten die Red Devils vor Kurzem von Brian Brobbey, der in der vergangenen Saison unter Trainer Erik ten Hag auf Leihbasis bei Ajax Amsterdam spielte, sich letztlich aber gegen das United-Angebot und für eine permanente Rückkehr in die Grachtenstadt entschieden hat.

Ten Hag hat angedeutet, dass das Offensivtrio um Jadon Sancho, Marcus Rashford und Anthony Martial wahrscheinlich am übernächsten Sonntag (15 Uhr) gegen Brighton & Hove Albion in die Premier-League-Saison starten. Der Trainer würde auch Cristiano Ronaldo gerne halten, der will United aber dringend verlassen – und hat das gegenüber der Vereinsführung auch so kommuniziert.