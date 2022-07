Premier League Manchester United tütet Deal mit Wunschspieler von Erik ten Hag ein

Der englische Rekordmeister und Martinez sollen sich schon länger wegen einer Zusammenarbeit einig sein. Ten Hag kennt den 24-Jährigen noch aus der gemeinsamen Zeit in der Grachtenstadt. Als Martinez seinen Ajax-Vertrag im vergangenen Oktober langfristig bis 2025 verlängerte, war ihm zugesichert worden, dass ihm bei einer attraktiven Wechselmöglichkeit keine Steine in den Weg gelegt werden.

United hofft indes darauf, dass das Transfergeschäft so schnell wie möglich abgeschlossen werden und Martinez noch während der Australien-Tour seine Arbeit aufnehmen kann. Dort spielt United am Freitag gegen Melbourne Victory, gefolgt von Crystal Palace am Dienstag und Aston Villa am Samstag.