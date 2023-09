Manchester United: Vereinslegende Peter Schmeichel kritisiert Andre Onana

Andre Onana wechselte von Inter Mailand in die Premier League - Foto: sbonsi / Shutterstock.com

Für Andre Onana (27) legte Manchester United viel Geld auf den Tisch von Inter Mailand. Restlos überzeugen konnte der neue Torhüter bisher noch nicht. Torhüter-Legende Peter Schmeichel (59) gibt dem Kameruner Mitschuld an der jüngsten Niederlage.

Manchester United winkte am Sonntag ein wichtiger Sieg in der Premier League. Bei Vizemeister Arsenal führte der englische Rekordmeister dank des Kontertors von Marcus Rashford mit 1:0 (27. Spielminute).

Doch die Red Devils verließen das Emirates Stadium als Verlierer. Martin Ödegaard erzielte zunächst den Ausgleich für die Hausherren (28.), Declan Rice (90. +6) und Gabriel Jesus (90. +11) drehten die Partie in der Schlussphase. Den Treffer von Rice kreidet Peter Schmeichel Andre Onana an.

"United hat bei der Ecke so schlecht verteidigt, Declan Rice hatte so viel Zeit und der Torwart hätte den Ball halten müssen", erklärte der ehemalige dänische Nationaltorhüter. "Dieses Spiel so zu verlieren, ist wirklich schrecklich."