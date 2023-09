Manchester United kassiert 18 Millionen für Ersatzkeeper - Altay Bayindir wird Nachfolger und erster Türke der Vereinsgeschichte

Manchester United hat sich auf den Torhüter-Positionen komplett neu aufgestellt. Die langjährige Nummer 1, David de Gea, erhielt keinen neuen Vertrag. Andre Onana (27) kam für über 50 Millionen Euro Ablöse als Nachfolger von Inter Mailand.

Red Devils verkaufen Dean Henderson

Neben de Gea verlässt auch Dean Henderson das Old Trafford. Der 26 Jahre alte Keeper wird für knapp 18 Millionen Euro an Crystal Palace verkauft. Henderson, der in der vergangenen Saison an Nottingham Forest verliehen war, unterschreibt bei den Eagles einen Vertrag bis 2028.

Altay Bayindir kommt für fünf Mio. Euro Ablöse

Als hochkarätigen Ersatz für Andre Onana verpflichtet der englische Rekordmeister Altay Bayindir. Der 25-Jährige kommt für fünf Millionen Euro Ablöse von Fenerbahçe in die Premier League und unterzeichnete einen Vertrag bis 2027.