Dumm gelaufen! Manchester United hätte Erling Haaland zum Schnäppchenpreis haben können

"Ich habe mich mit United in Verbindung gesetzt, weil wir diesen talentierten Stürmer hatten, den sie hätten haben sollen", erinnerte sich Solskjaer während der Veranstaltung "An Evening with Ole Gunnar Solskjaer" und fügte nicht ohne Bedauern hinzu: "Leider haben sie nicht auf mich gehört."

Die Red Devils bekamen vor viereinhalb Jahren die Möglichkeit, Haaland zu verpflichten – und ließen die Chance verstreichen. Der Norweger feierte im Jahr 2018 seinen Durchbruch in seiner Heimat, als ihm für den Molde FK in 50 Pflichtspielen 20 Tore und sieben Assists gelangen.

Manchester United hätte Erling Haaland zum Spottpreis haben können

Dabei forderte Molde keine utopische Summe für Haaland. "Ich habe vier Millionen verlangt. Aber sie haben ihn nicht verpflichtet", erklärte Solskjaer, den diese verpasste Chance offenbar immer noch nicht kaltlässt. "Vier Millionen! Schaut euch an, wo er jetzt steht. Er ist so gut!"

Da United zögerte, schlug Red Bull Salzburg im Januar 2019 schließlich zu. Von da aus ging es im Jahr darauf weiter zu Borussia Dortmund. Beim BVB avancierte Haaland endgültig zum Shootingstar. Im letzten Sommer war er deshalb auch nicht mehr zu halten und wechselte für 60 Millionen Euro zu Manchester City.

Im Etihad Stadium bewies Haaland seinen Kritikern früh, dass er in der Premier League ebenso stark performen kann, wie in Deutschland, Österreich oder Norwegen. Drei Spieltage vor Saisonende hat der Mittelstürmer bereits 36 Tore auf dem Konto. Zur Erinnerung: Der vorherige Rekord in England lag bei 34 Treffern in einer Spielzeit.

