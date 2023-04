Manchester United vor Vertragsverlängerung mit Urgestein

Manchester United ist unter Trainer Erik ten Hag in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach vielen Trainerwechseln in den vergangenen Jahren soll Kontinuität großgeschrieben werden im Old Trafford.

David de Gea lehnte erste Offerte ab

Einerseits soll Ten Hag verlängern. Aber auch der Verbleib von Leistungsträgern soll gesichert werden. Mit Keeper David de Gea, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, wird bereits über ein neues Arbeitspapier diskutiert. Der Spanier lehnte allerdings die erste Offerte des Klubs ab. Man ist jedoch zuversichtlich, dass eine Einigung erzielt wird.

Luke Shaw und United einig über neuen Vertrag

Ebenfalls positiv scheint die Gemengelage im Fall von Luke Shaw. Der Linksverteidiger bestätigt gegenüber Sky Sports: "Ich stehe vor einer Verlängerung, auch wenn noch nichts unterschrieben ist. Aber wir haben uns bereits auf einige Dinge geeinigt."