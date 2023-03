Manchester United will den neuen Paul Pogba – ist damit aber nicht allein

Der 19-Jährige hätte den OSC Lille, an den er noch bis 2026 gebunden ist und erst im vorigen Sommer mit seinem ersten Profivertrag ausgestattet wurde, schon im Januar verlassen können. Der AC Mailand scheiterte im zurückliegenden Wintertransferfenster allerdings mit seinem Abwerbeversuch.

Laut 90min gehören aus der Premier League Pogbas Ex-Klub Manchester United, der FC Arsenal, der FC Liverpool, Newcastle United, West Ham United und Leicester City zu den Klubs, die in den letzten Monaten regelmäßig Scouts auf Reisen geschickt haben, um Baleba zu beobachten.

Baleba steht bei 14 Pflichtspieleinsätzen in dieser Saison und befindet sich noch ganz am Anfang seiner Karriere, die im Transferfall einen unglaublichen Schub bekommen könnte. Lille will sich diesen ausreichend bezahlen lassen und stuft Baleba bei rund 35 Millionen Euro ein.

Verwendete Quellen: 90min