Manchester United will Donny van de Beek verscherbeln

Wie die englische Tageszeitung The Sun berichtet, könnte der Nationalspieler das Old Trafford in der Winter-Transferperiode "zu einem Schnäppchenpreis" verlassen. Leicester City wird Interesse nachgesagt, soll 15 Millionen Pfund bieten.

Manchester United hatte im Sommer 2020 stolze 40 Millionen Pfund für den zentralen Mittelfeldspieler an Ajax Amsterdam überwiesen. Van de Beek konnte sich jedoch weder unter Ole Gunnar Solskjaer, noch unter Ralf Rangnick durchsetzen.

Van de Beek stand bei Ajax und Milan auf dem Einkaufszettel

In der vergangenen Rückrunde wurde van de Beek an den FC Everton verliehen, bei den Toffees sollte der 25-Jährige Spielpraxis sammeln, absolvierte aber nur sieben Einsätze. Im vergangenen Sommer zeigte der AC Mailand Interesse an einer Verpflichtung.