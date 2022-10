Premier League Manchester United will es im Januar wieder bei Holland-Shootingstar versuchen

Cody Gakpo hatte sich wegen der bevorstehenden Weltmeisterschaft gegen einen Wechsel zu Manchester United entschieden. Im Januar will Englands Rekordmeister einen neuen Anlauf unternehmen.

Am langen Ende entschied sich Gakpo für einen Verbleib in Eindhoven. Dort knüpft er an seine überragende Vorsaison an und kommt in der laufenden auf grandiose zehn Tore und neun Vorlagen in 13 Pflichtspielen.

Verwendete Quellen: Forbes