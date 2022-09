Premier League Manchester United will im Winter auf 3 Positionen nachrüsten

Manchester United hat seinen Fehlstart zwar korrigiert. Die sportliche Führung sieht für das kommende Wintertransferfenster aber noch auf verschiedenen Positionen Nachholbedarf.

Erik ten Hag darf im Winter auf Verstärkung hoffen. Nach Angaben des Daily Express wird Manchester United während der kommenden Transferphase intensiv nach einem neuen Rechtsverteidiger, einem Mittelfeldspieler sowie einem Stürmer Ausschau halten.

Der englische Rekordmeister ist mit zwei Niederlagen in die neue Saison der Premier League gestartet und hat darüber hinaus seine erste Partie in der Europa League verloren. Ten Hag und Co. haben den katastrophalen Beginn mit vier Meisterschaftssiegen in Folge zumindest etwas geschönt.

Ausreichend finanzieller Spielraum ist für die geplanten Einkäufe vorhanden. Die Finanzabteilung stellt den Planern aus dem roten Bezirk Manchesters angeblich 115 Millionen Euro zur Verfügung, um den Kader weiter nach ten Hags Vorstellungen zu modellieren.