Premier League Manchester United will Pau Torres, doch der dementiert die Gerüchte

Pau Torres hat Gerüchte dementiert, nach denen er unmittelbar vor dem Wechsel zu Manchester United stehe. "Ich habe die Gewissheit, dass ich dort bin, wo man mich haben will, beim Verein meines Lebens. Ich habe dieses Angebot, das ich als sehr positiv einschätze", so Torres im Interview mit der AS.

United soll den 25-jährigen Spanier als eines der Haupttransferziele für diesen Sommer auserkoren haben. Die Verhandlungen, sofern überhaupt welche stattgefunden haben, scheinen aber bei weitem noch nicht so fortgeschritten wie zuletzt kolportiert. Villarreal soll Torres außerdem einen neuen Vertrag angeboten haben.

Der 17-fache Nationalspieler ist ein Kind des FC Villarreal und hat bis auf eine einjährige Ausleihe seine gesamte Karriere beim Gelben U-Boot verbracht. Torres' Ausstiegsklausel in seinem noch bis 2024 datierten Vertrag soll zwischen 50 und 65 Millionen Euro liegen.