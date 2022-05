Premier League Manchester United will sich teuren Konkurrenten für Harry Maguire leisten

Da bei Harry Maguire in dieser Saison häufig starke Leistungsschwankungen präsent waren, schaut sich Manchester United auf dem Markt nach einem hochkarätigen Kontrahenten um. An der Algarve soll der englische Rekordmeister fündig geworden sein.

Sporting möchte seinen hochbegabten Innenverteidiger aber lediglich zum Preis der Ausstiegsklausel, der sich auf 45 Millionen Euro beläuft, abgeben. United sei daher bereit, ein Angebot über 40 Millionen zuzüglich fünf Millionen Euro an Boni abzugeben, um den Lissabonner Forderungen gerecht zu werden.

Harry Maguire könnte ab der kommenden Saison ganz schön ins Schwitzen kommen. Nach Angaben der portugiesischen Sportzeitung A Bola befindet sich Manchester United im Rennen um Goncalo Inacio in der Pole Position.

Mit erst 20 Jahren verfügt Inacio noch über riesiges Entwicklungspotenzial. In Lissabon ist der 1,85 Meter große Innenverteidiger gesetzte Stammkraft. Inacio schaltet sich zudem immer wieder in die Offensive ein, was seine vier Tore im Ligabetrieb sehr gut belegen.