Manchester United: Winter-Wechsel von Aaron Wan-Bissaka vom Tisch

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, haben die Verantwortlichen des englischen Rekordmeisters beschlossen, dass sich der Rechtsverteidiger mindestens bis zum Saisonende für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit empfehlen kann.

Wan-Bissaka spielte zu Saisonbeginn unter dem neuen Trainer Erik ten Hag keine Rolle. Mehrere Vereine aus der Premier League (West Ham United, Crystal Palace, Wolverhampton Wanderers) zeigen Interesse an einer Winter-Verpflichtung.

Zuletzt ließ ten Hag Wan-Bissaka regelmäßig auflaufen. In der Premier League stand der sprintstarke Außenverteidiger in den vergangenen sechs Spielen in der Startformation. Fünfmal durfte er durchspielen.