Manchester United wird 60 Millionen für neuen Stürmer bieten – Bundesliga-Star aus dem Rennen

Dort hat man sich bereits mit dessen Abgang arrangiert. "Die Angebote werden so hoch ausfallen, dass es unmöglich für uns ist, diese auszuschlagen", gestand Trainer Gian Piero Gasperini vor einigen Wochen. Spieler wie Höjlund werden "von den europäischen Spitzenvereinen gejagt".

Nach Informationen der britischen Tageszeitung Telegraph wird United demnächst ein Angebot in Höhe von 60 Millionen Euro für Rasmus Höjlund abgeben. Die Planer der Red Devils sind überzeugt, dass diese Summe ausreicht, um den 20-Jährigen von Atalanta Bergamo wegholen zu können.

Randal Kolo Muani kein Thema mehr bei Manchester United

Ten Hag soll Höjlund zu seiner Nummer-1-Option ernannt haben, Randal Kolo Muani (24, Eintracht Frankfurt) genießt beim Übungsleiter des englischen Rekordmeisters dagegen keine Priorität mehr.

Für Höjlund ging es in den letzten anderthalb Jahren nur steil bergauf. Nach seinem Wechsel von Sturm Graz nach Bergamo kam er gleich in seiner ersten Saison auf starke 14 direkte Torbeteiligungen. Für die dänische Nationalmannschaft sind in fünf Spielen sechs Tore dokumentiert.

