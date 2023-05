Manchester United wird vor "Primadonna" Neymar gewarnt

Bei Paris Saint-Germain soll Neymar (31) bereits seit mehreren Jahren auf der Abschussliste stehen. In diesem Sommer könnte es tatsächlich zur Trennung kommen. Mit Manchester United stünde schon ein namhafter Abnehmer bereit. Ein früherer Coach der Red Devils sieht diesen Transfer aber kritisch.

Im Interview mit dem Radionetzwerk talkSPORT teilte Meulensteen seine Skepsis in Bezug auf die Verpflichtung des Südamerikaners. "Ich habe da meine Vorbehalte, denn er ist offensichtlich ein hochkarätiger Spieler, aber er ist auch eine Primadonna."

Als Ferguson vor zehn Jahren in Rente ging, zog Meulensteen weiter. Die Entwicklung seines früheren Teams hat der Trainer jedoch stets im Blick. Die Transfergerüchte rund um Neymar sind ihm daher nicht verborgen geblieben. Er hofft indes, dass Manchester kein wirkliches Interesse an dem Südamerikaner hat.

Rene Meulensteen (59) fungierte von 2007 bis 2013 als Assistenztrainer von Sir Alex Ferguson (81). In dieser Zeit gewann er mit United unter anderem dreimal die englische Meisterschaft und einmal die Champions League.

Neymar: Meulensteen spricht ihm Premier-League-Tauglichkeit ab

Meulensteen traut Neymar zudem nicht zu, sich in Englands Elite-Liga zurechtzufinden. "Er hat noch nie in der Premier League gespielt. In Spanien und Frankreich zu spielen, ist etwas völlig anderes."

Des Weiteren brilliert Neymar laut Meulensteen vorwiegend auf dem linken Flügel. Dort sei Manchester United mit Marcus Rashford (25) schon ideal besetzt. Einen weiteren Superstar würde der frühere United-Coach für diese Position deshalb wohl nicht holen.