Manchester United: Wout Weghorst reagiert auf massive Kritik

Wout Weghorst schlug in den vergangenen Wochen viel Kritik entgegen. Unter anderem Manchester Uniteds Vereinslegende Paul Scholes stichelte gegen den Niederländer. Nun setzt sich der Stürmer zur Wehr.

"Man muss auch ein gewisses Maß an Qualität haben, um für Manchester United zu spielen … die hat er nicht". So lautete die harte Kritik von Paul Scholes an Wout Weghorst vor knapp zwei Wochen. Weghorst überzeuge nur durch Einsatz und Defensivarbeit. Das sei zu wenig für einen Offensivspieler der Red Devils.

Jetzt kontert Weghorst. Er habe " viele Spiele" für Manchester United absolviert, so der niederländische Nationalstürmer laut der Daily Mail. Dies zeige einerseits das Vertrauen, dass der Trainer in ihn setze. "Es zeigt auch, dass ich einen guten Job für das Team mache."

Weghorst, der im Winter auf Leihbasis vom FC Burnley ins Old Trafford kam, wollte vom ersten Tag an " einen Beitrag leisten und versuchen, dem Verein zu helfen, erfolgreich zu sein und Titel zu gewinnen." Mit dem Ligapokal habe man den ersten Titel eingefahren.