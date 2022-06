Manchester United Cristiano Ronaldo mit Kampfansage: "Manchester wird dort sein, wo es hingehört"

Auf der vereinseigenen Website blickte CR7 zunächst noch einmal zurück und bedankte sich bei denen, die in der abgelaufenen Saison immer auf Top-Niveau performten: den Fans. "Was ich den Fans sagen muss, ist, dass sie unglaublich sind. Selbst als wir das Spiel verloren hatten, unterstützen sie uns immer, sie sind immer bei uns", so Cristiano Ronaldo.

In der Folge kam Ronaldo auf seine Errungenschaften als Einzelspieler zu sprechen. So avancierte der Portugiese nach seinem Hattrick gegen die Tottenham Hotspur im März zum FIFA-Rekordtorschützen.

Dass er mittlerweile über 800 Karrieretreffer erzielt hat, kommentierte der Angreifer beinahe unbeeindruckt. "Die Rekorde kommen auf natürliche Weise. Ich folge nicht den Rekorden, aber die Rekorde folgen mir, also ist es gut."