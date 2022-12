Cristiano Ronaldo: Ist jetzt alles aus? Ex-Kollege glaubt an Rücktritt

"Ich weiß nicht, ob Ronaldo in den Ruhestand gehen wird, denn wenn man Kritik bekommt, besonders am Ende seiner Karriere, denkt man: ,Okay, ich denke, es ist Zeit aufzuhören'", gab Evra eine Mutmaßung gegenüber Sky Sports ab.

Der Franzose spielte von 2006 bis 2009 gemeinsam mit Ronaldo für Manchester United. Das Duo gewann unter anderem die englische Meisterschaft und die UEFA Champions League. Der Kontakt riss auch nach Ronaldos Transfer zu Real Madrid nicht ab. Möglicherweise folgt CR7 seinem Buddy im Sommer in die Fußballrente.

"Mit seinem Land Weltmeister zu werden – das war sein Traum, und jetzt ist dieser Traum vorbei", führte Evra weiter aus. "Ich werde nicht für Cristiano sprechen, aber es würde mich nicht überraschen, wenn er zurücktritt."

CR7 kündigte Rücktritt vom Profisport an

Mitte November, beschwor Cristiano Ronaldo erstmals ein Szenario herauf, das in seinem Ruhestand gipfeln würde. Im Skandal-Interview mit Piers Morgan (57), das letztlich zu seinem Rauswurf bei Manchester United führte, erklärte der Stürmer, dass er beim WM-Sieg mit Portugal zurücktreten könnte.