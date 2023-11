Manchester United: Der halbe Kader kann gehen

In erster Linie versucht man Jadon Sancho loszuwerden. Der Ex-Dortmunder kam nie wirklich in Manchester an, seit seiner Kritik an Trainer Erik ten Haag schmort er auf der Tribüne. Seit Anfang September hat der 23-Jährige kein Spiel mehr bestritten.

Zahlreiche Fehleinkäufe

Einst galt der ehemalige Nationalspieler Englands als großer Hoffnungsträger, doch die im Sommer 2021 investierten 85 Millionen Euro haben sich für die Red Devils eigentlich nie gelohnt. Deutlich weniger gab man im Jahr 2020 für Donny van de Beek aus. Doch auch der 40-Millionen-Mann kommt überhaupt nicht mehr zum Zuge, darf ebenfalls gehen.

Weitere prominente Namen auf der von den Manchester Evening News veröffentlichten Liste: Anthony Martial, Scott McTominay und Raphael Varane. Letztgenannter, einst als zukünftiger Weltstar in der Defensive gehandelt, kommt bei dem ehemaligen englischen Serienmeister nicht wirklich in Tritt. Mal stoppten ihn Verletzungen, mal haarsträubende Fehler.