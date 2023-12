Jadon Sancho: Manchester United hofft auf Tauschdeal mit Barça

Manchester United versucht offenbar alles, um Jadon Sancho unter allen Umständen abzugeben. Nachdem man sich scheinbar damit abgefunden hat, dass man den Engländer wohl nicht verkauft bekommt, soll man sich inzwischen damit befassen, ihn mit anderen Spielern zu tauschen.

Raphinha im Visier der Red Devils

Wie die spanische Sport nun schreibt, sei man bei den Red Devils daran interessiert, den 23-Jährigen mit Raphinha vom FC Barcelona zu tauschen. Der Brasilianer wechselte 2022 für 58 Millionen Euro von Leeds United nach Barcelona, konnte in seiner ersten Saison durchaus überzeugen doch ist inzwischen nicht mehr frei von Kritik.

Torres kann Barça wohl verlassen

Die Quote des Brasilianers kann sich mit sieben Torbeteiligungen in 15 Spielen jedoch sehen lassen. Bereits vor seinem Wechsel zu Barça soll der Manchester-Klub am Flügelspieler dran gewesen sein, doch sein Wunsch war es, zu den Katalanen zu wechseln. Fraglich bleibt allerdings, ob Barcelona an einem Tauschtransfer interessiert ist.

Raphinha steht auf dem Wunschzettel von United - Foto: ph.FAB / Shutterstock.com

Die Spanier sind auf Einnahmen angewiesen und wären wohl eher bereit, Raphinha fest zu verkaufen. Kürzlich kursierten Gerüchte, wonach Ferran Torres (23) nicht mehr gebraucht wird und den Verein verlassen darf. Sollte der Spanier tatsächlich wechseln, würde man Raphinha aller Vorrausicht nach keine Wechselfreigabe erteilen.

Sancho hingegen wird bei United nicht mehr gebraucht und ist seit Monaten außen vor. Grund dafür ist ein Zwist mit Trainer Erik ten Hag (53). Der Engländer bezichtigte ihn indirekt der Lüge und wird nicht mehr gebraucht. Eine Versöhnung scheint aussichtlos, zudem ist man nicht zufrieden mit 95-Millionen-Mann Antony (23), der seit seinem Wechsel unter seinen Möglichkeiten spielt.

Sancho für Malen als Alternative

Als weitere Option zieht Manchester United wohl in Betracht, Donyell Malen von Borussia Dortmund mit Sancho zu tauschen. Der Ex-BVB-Star soll sehr an einer Rückkehr interessiert sein und Malen plane, den BVB zu verlassen, schrieb unteranderem Sky.

Verwendete Quellen

sport.es