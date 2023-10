ManUnited-Youngster Alejandro Garnacho erstmals Vater – Mitspieler gratulieren zu "Projekt Garnito"

Alejandro Garnacho hat sportlich derzeit nicht wirklich etwas zu feiern. Auf persönliher Ebene darf sich der Youngster von Manchester United allerdings über Nachwuchs freuen. In den sozialen Medien gratulieren ihm seine Mitspieler – auch ein Chelsea-Star findet sich in den Kommentaren wieder.

Sportlich läuft es für Manchester United in der laufenden Saison überhaupt nicht rund, so auch für Talent Alejandro Garnacho. Der 19-Jährige gilt als große Hoffnung der Red Devils, kommt bislang aber noch nicht in Fahrt.

Zwar stehen insgesamt acht Einsätze zu Buche, insgesamt 287 Minuten stand er allerdings nur auf dem Feld und muss sich mit aktuell mit einer Joker-Rolle zufriedengeben. Ein Treffer dürfte United-Trainer Erik Ten Hag noch nicht ins Grübeln bringen, ob er dem 19-Jährigen demnächst mehr Spielzeit einräumt.

Immerhin hat Garnacho privat etwas zu feiern. Am Mittwoch bestätigte er auf Instagram, dass er und seine Freundin zum ersten Mal Eltern geworden sind. Unter zwei Bildern schrieb er den Namen "Enzo Garnacho Garcia" zusammen mit dem Geburtstag.