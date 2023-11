Manchester United: 95-Millionen-Flop Antony im Winter weg? Brasilien-Star als Ersatz gehandelt

Bislang konnte Antony dem Spiel von United allerdings nur selten einen Stempel aufdrücken. In 54 Spielen stehen acht Tore und drei Vorlagen zu Buche – in seinen elf Einsätzen in dieser Saison gelang dem 23-Jährigen noch nicht eine Torbeteiligung. Sowohl Antony als auch die Verantwortlichen hatten sich die Zusammenarbeit sicher anders vorgestellt.

Sein Vertrag läuft im Dezember 2024 aus, der Mirror berichtet, dass die Engländer knapp 23 Millionen Euro für Gabigol, wie er in Brasilien genannt wird, zahlen müssten. Im Jahr 2023 erzielte der ehemalige Nationalspieler 18 Treffer, allerdings fühlt sich der 27-Jährige anders als Antony eher im Sturmzentrum zuhause.

Gabigol könnte auch Rasmus Höjlund ersetzen

Für diese Position holte der englische Rekordmeister im Sommer 2023 Rasmus Höjlund (20) für 75 Millionen Euro Ablöse von Atalanta Bergamo ins Old Trafford. Der Däne traf in der Champions League zwar bereits dreimal in drei Auftritten, wartet aber nach acht Spielen noch immer auf sein Tordebüt in der Premier League.

