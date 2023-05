Marcel Sabitzer: Bei Manchester United ist "alles größer" als beim FC Bayern

Erik ten Hag musste keine Überzeugungsarbeit leisten

Als Ende Januar die Anfrage wegen einer Leihe nach Manchester reinflatterte, musste Sabitzer nicht lange überlegen. "Überzeugen musste mich Erik ten Hag nicht unbedingt", blickt der österreichische Nationalspieler zurück. Ten Hag habe ihm gegenüber klargemacht, was er erwarte. "Ich konnte mich damit identifizieren und deshalb bin ich den Schritt gegangen."

Seinen Wechsel bewertet die Bayern-Leihgabe positiv. Er habe die "absolut richtige Entscheidung" getroffen und sei "sehr stolz, Teil von Manchester United zu sein."

Verbleib in Manchester?

Sabitzers Leihvertrag endet am 30. Juni 2023, sein Anschlussvertrag an der Säbener Straße ist noch bis 2025 datiert. Wie es für den 29-Jährigen weitergeht, ist noch offen. "In welche Richtung es gehen wird, das wird man alles in Ruhe analysieren und bereden", so der ehemalige Leipziger. Mit Bayern-Trainer Thomas Tuchel habe er noch keinen Kontakt gehabt.

Verwendete Quellen

Sky