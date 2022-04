Marcus Rashford denkt über Zukunft nach – Barça als Ziel?

Marcus Rashford spielt bei Manchester United in der laufenden Runde nicht die Rolle, der er sich erhofft hatte. Dem englischen Nationalspieler kommen offenbar Zweifel über seine Zukunft. Diese könnte beim FC Barcelona liegen.

Unter Ralf Rangnick kommt der 24-Jährige nur selten von Beginn an zum Einsatz. Eine weitere Saison als Bankdrücker will der schnelle Angreifer nicht riskieren. Sein Vertrag läuft 2023 aus, kann durch den Klub allerdings um eine Spielzeit verlängert werden.

Nach Informationen der Tageszeitung Manchester Evening News will sich das Eigengewächs mit dem zukünftigen United Trainer Erik ten Hag zusammensetzen, um mit diesem über seine Zukunftsaussichten zu sprechen. Ein Abschied aus dem Old Trafford scheint nicht ausgeschlossen.

Rashford hat in der laufenden Saison magere fünf Tore erzielt - so wenig wie nie zuvor seit seinem Durchbruch in der ersten Mannschaft von Manchester United unter Louis van Gaal.