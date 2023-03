Marcus Rashford explodiert wegen Raffgier-Gerücht: "Das ist völliger Blödsinn!"

Nachdem er diese Meldung gesehen hatte, legt der Starstürmer Protest ein. "Kurz bevor diese Meldung die Runde macht! Das ist völliger Blödsinn", schreibt Rashford auf Twitter. "Der Verein und ich sind respektvoll miteinander umgegangen, und so wird es auch bleiben. Mein Fokus liegt einzig und allein darauf, in der Liga so gut wie möglich abzuschneiden und Trophäen zu gewinnen."

Rashford kommt in allen Wettbewerben auf überragende 27 Tore und hatte sich dadurch seinen verlorengegangenen Platz in der englischen Nationalmannschaft zurückerobert. Bei der zurückliegenden Weltmeisterschaft in Katar erzielte er drei Tore in fünf Spielen, konnte das Ausscheiden im Viertelfinale aber nicht verhindern.

Paris Saint-Germain soll schon bei Rashford vorstellig geworden sein und ihm ein jährliches Salär von über 23 Millionen Euro geboten haben. Das United-Eigengewächs verweigert aber einen Wechsel in den Prinzenpark.

Verwendete Quellen: twitter.com